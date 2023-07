La rilevazione dell'Agenzia Spaziale: in Puglia e in Sicilia la superficie terrestre ha superato i 47 gradi. Foto

Tra il 9 e il 10 luglio scorsi in alcune zone dell'Italia, in particolare alle pendici dell'Etna in Sicilia e in alcune aree della Puglia, la temperatura della superficie terrestre ha superato i 47 gradi centigradi. È la rilevazione dell'Esa, l'Agenzia Spaziale Europea, che ha postato sul proprio sito e sui social una cartina con le temperature dello scorso weekend. Ondata di calore di livello altissimo per il tacco d'Italia, da record almeno per questa stagione.

In questa animazione sono rappresentate le temperature della superficie terrestre in tutta Italia il 9-10 luglio 2023. Sulle pendici dell'Etna, in Sicilia, così come in Puglia, hanno superato i 47 gradi. 🔥https://t.co/riaXGG8qDh #Sentinel3 @CopernicusEU #eo pic.twitter.com/p6ErBAZKay — ESA_Italia (@ESA_Italia) July 12, 2023

La temperatura della superficie è quanto viene misurato, tramite le mappe di calore, dallo spazio. Ed è diversa rispetto alla temperatura che quotidianamente viene annunciata dai servizi meteo. La mappa fornita dall'Esa lancia l'allarme per un'estate caldissima.