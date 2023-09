La Stazione Spaziale brilla nel cielo della Puglia: transito visibile ad occhio nudo. Come riconoscerla

La Stazione Spaziale Internazionale questa sera sarà visibile in tutta Italia e anche dalla Puglia. Il passaggio durerà 8 minuti. Torna visibile questa sera - 16 settembre - la Stazione Spaziale Internazionale (ISS): a partire dalle 19:57 a ovest la ISS tornerà a dare spettacolo nei cieli italiani.

Inutile gridare alla presenza di ufo, non esite alcun extraterrestre interessato alla Terra (almeno per ora): quello che si vedrà ad occhio nudo sarà il transito dell'ISS il cui passaggio dureraà solo 8 minuti. Come riconoscerla? Semplice: se il cielo è molto limpido la stazione spaziaòe sarà riconoscibile perché un punto molto luminoso che non brillerà come una qualunque stella, ma sarà una luce fissa.