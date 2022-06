La scoperta del professore brindisino: ecco la mappa del cielo sotto cui nacque Gesù

Sotto quel cielo nacque Gesù: prof brindisino svela il mistero dell’antica stella dei Magi. Porta la firma di un brindisino la scoperta sul sarcofago paleocristiano di Boville Ernica della mappa del cielo sotto cui nacque Gesù. I misteri del sarcofago trovato nel 1943 a Boville Ernica, un piccolo Comune in provincia di Frosinone, hanno da sempre affascinato gli studiosi.

Qualcuno però, come il professore Teodoro Brescia, nato a Brindisi ma da anni residente a Francavilla Fontana, ha deciso di andare oltre e analizzare più nel dettaglio i simboli sulle immagini presenti in bassorilievo. Una laurea in filosofia all’Università di Lecce, cintura nera secondo Dan di karate, il professore Brescia è uno studioso a tutto tondo.

Gli studi del professore



«I primi studi sul sarcofago sono iniziati in realtà - racconta - nel 2012, ho terminato il lavoro di decifrazione della più antica scena del presepe ma c’è una seconda scena che sto portando a termine. La chiesa di San Pietro Ispano, dove è custodito il sarcofago, è uno scrigno di opere d’arte. Al suo interno, ad esempio, è presente l’unico mosaico di Giotto».

Un lavoro certosino che non è sfuggito allo staff della Pro Loco locale che ha deciso di proporre all’Amministrazione comunale di Boville Ernica, di concederli la cittadinanza onoraria. La giunta, guidata dal sindaco Enzo Perciballi, ha votato all’unanimità la proposta e si appresta ad organizzare nel dettaglio la cerimonia ufficiale di conferimento.

«Le ricerche del professor Brescia – ha spiegato il sindaco Perciballi – hanno prodotto la straordinaria scoperta che svela il mistero della stella dei Magi; infatti, sul sarcofago è scolpita la mappa del cielo sotto cui nacque Gesù. Essa fornisce data e ora precisa, in linea con l’antica tradizione cristiana, e rivela che i Magi videro disegnarsi in cielo la Stella di Davide, segno astrologico ben noto e atteso, ma completato in quella notte da un fenomeno inaspettato: la famosa Cometa».



«Da un decennio a questa parte – ha poi aggiunto l’assessore alla Cultura Anna Maria Fratarcangeli – il professor Brescia ha divulgato i risultati dei suoi studi attraverso la pubblicazione di libri, articoli su riviste scientifiche e di settore, e attraverso convegni, seminari e presentazioni sul territorio nazionale che sono stati oggetto di puntate televisive sulle reti Rai».



Quindi l’assessore alla Cultura ha spiegato i motivi per cui verrà conferita la cittadinanza onoraria: «Le scoperte del professor Brescia hanno contribuito a far crescere l’interesse verso il sarcofago paleocristiano di Boville Ernica, favorendo nel corso di questo decennio la conoscenza in tutta Italia non solo del sarcofago, ma anche del nome di Boville Ernica e di tutto il suo patrimonio storico, artistico e paesaggistico». Fratarcangeli ha concluso ricordando che a breve si svolgerà anche una cerimonia per il conferimento ufficiale della cittadinanza al professor Teodoro Brescia.

Il sindaco Enzo Perciballi, infine, ha ringraziato l’associazione Pro Loco per la proposta e il Consiglio comunale per aver recepito positivamente l’iniziativa. Il primo cittadino ha anche auspicato «un tavolo di confronto con l’associazione Pro Loco e tutti i consiglieri per accogliere queste iniziative invitando anche tutte le altre associazioni presenti sul territorio».

