Sorpresa in Vaticano: 7mila ragazzini salutano il Papa cantando l'inno del Bari Il video

Un'accoglienza calorosa e festante per Papa Francesco. In udienza dal Papa, 7mila ragazzi baresi hanno infatti salutato il pontefice cantando l'inno del Bari, la loro squadra del cuore: “Bari nel nostro cuore, non ti lasceremo mai sola” hanno intonato i ragazzini nella sala Nervi del Vaticano.

Cresimandi, scout e accompagnatori - tutti rigorosamente con la sciarpa biancorossa al collo - hanno dato vita a una torcida in attesa dell'arrivo del Papa.

Obiettivo niente affatto secondario, incitare la squadra che oggi, sabato 27 gennaio, è scesa in campo alle 16.15 per la partita di campionato, poi persa rovinosamente 2-0 contro la Reggiana.

