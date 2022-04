Rinnovabili, troppi stop: si fa largo l'idea di un commissario per la Puglia

Rinnovabili, oltre 400 progetti bloccati in Regione: il Governo pensa alla nomina di un commissario per accelerare gli iter autorizzativi e scrivere una pagina nuova allo sviluppo energetico del Sud e della Puglia. Come già accaduto per alcune opere finanziate con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’esecutivo Draghi sta valutando infatti anche la possibilità di nominare commissari regionali per accelerare il percorso di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati