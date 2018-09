Rimpasto, Emiliano allarga i confini: Stea assessore all'Ambiente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARI - Via libera al rimpasto: il governatore della Puglia Michele nel pomeriggio, rompendo gli indugi, ha firmato il decreto di nomina, quale assessore all'Ambiente, Ciclo dei Rifiuti e bonifiche, Rischio industria, Vigilanza Ambientale, di Gianni Stea, consigliere regionale del gruppo misto, fedelissimo dell’ex sottosegretario Massimo Cassano (centrodestra). Emiliano amplia, dunque, i confini della maggioranza regionale e getta le basi per la “grande coalizione” in ottica comunali 2019 e regionali 2020. Stoppato, al momento, l'ingresso in giunta anche di Cosimo Borraccino (Sinistra Italiana). Mentre si defila del tutto dalle voci circa presunti accordi politici con il governatore, Direzione Italia/Noi con l'Italia, come spiega il coordinatore regionale e consigliere regionale Francesco Ventola: «Abbiamo la presunzione di poter vantare una posizione politica coerente da sempre e sempre nel centrodestra. Una coerenza che, per alcuni versi, in passato e non solo, abbiamo pagato con un prezzo politico alto. Per questo, le indiscrezioni che leggiamo e sentiamo, negli ultimi giorni, su presunti accordi politici fra Noi con l’Italia e chicchessia non ci fanno solo sorridere, ci indignano perché mettono in discussione la nostra posizione politica che, è vero che non fa più notizia e non va più di moda, risponde a valori di coerenza nei quali crediamo davvero e che non barattiamo. Il nostro essere al tavolo del centrodestra regionale è quindi una posizione che non presta il fianco a nessuna ambiguità».