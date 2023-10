Addio a Franca Lattarulo, madre di Emiliano. Le ultime parole ai figli e il cordoglio sui social

Lutto per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: è morta la madre Franca, che si trovava in ospedale.

Il decesso della signora Franca Lattarulo, 89 anni, è avvenuto ieri sera al Policlinico di Bari dove era ricoverata.

Ad annunciarlo è stato il fratello del governatore, Alessandro, sui social. Ha anche riportato le ultime parole della mamma: «Lasciatemi andare da papà e siate bravi e onesti come sempre siete stati e come vi ho insegnato».

I funerali

I funerali si svolgeranno lunedì alle 17 chiesa San Ferdinando, a Bari.

Il cordoglio sui social

Già diversi i messaggi di cordoglio: «Siamo vicini al presidente Emiliano per la scomparsa dell'amata madre. A lui e a tutta la sua famiglia va il nostro più sincero cordoglio in questo momento di grande dolore», dichiarano i consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Paolo Dell'Erba e Massimiliano Di Cuia. «Esprimiamo cordoglio al presidente Michele Emiliano per la perdita della cara mamma, signora Franca. Gli siamo vicini in questo momento di dolore e di vuoto incolmabile», dicono Paolo Pagliaro e Antonio Scalera, presidente e consigliere La Puglia Domani.

Anche il Pd Puglia e il gruppo del M5s pugliese esprimono il loro cordoglio per la morte della mamma del presidente Emiliano. «A nome di tutta la comunità del Pd Puglia - scrive Domenico De Santis, segretario regionale dem - voglio esprimere sentite condoglianze al presidente Michele Emiliano.

Tutte le iscritte e gli iscritti, in queste ore di dolore, esprimono cordoglio e vicinanza al fondatore del Partito Democratico pugliese. La signora Franca ha rappresentato per chi ha avuto l'opportuna di conoscerla un esempio di virtù e rettitudine, una donna del Sud, orgogliosa dei propri figli e pronta a regalare consigli preziosi. Un abbraccio ad Alessandro, Simonetta, i nipoti e i parenti tutti».

«Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze al presidente Emiliano per la perdita dell'adorata madre. In questo momento di profondo dolore ci stringiamo a lui e ai suoi cari». Così il gruppo del Movimento 5 Stelle alla Regione Puglia.