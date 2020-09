Positivo al Covid un dipendente della Regione: uffici chiusi e tamponi a tappeto. «Tutti negativi»

Ultimo aggiornamento: 20:48

Un caso di positività al Covid-19 nel Dipartimento Politiche della Salute e Welfare della Regione Puglia , a Bari. Nessuno, invece, all'Agricoltura che si trova nello stesso edificio. Ne danno comunicazione i direttori dei dipartimenti, Vito Montanaro e Gianluca Nardone, precisando che un caso di coronavirus «è stato rilevato tra i dipendenti di una sezione del dipartimento Politiche per la salute, benessere sociale e sport per tutti».«Tutti i dipendenti della sezione e quelli immediatamente vicini sono stati messi in isolamento fiduciario o proseguono le attività in smart working e gli ambienti sono stati sanificati. L’indagine epidemiologica - proseguono - è in corso a cura della sezione Datore di Lavoro e del medico competente e stabilirà come intervenire con le attività di screening e test. Si precisa che l’area dell’edificio del Dipartimento è separata dalle zone dove è al lavoro la task force Covid-19. Nessun caso è stato invece rilevato nel dipartimento Risorse Agroalimentari, per il quale ogni notizia è destituita di fondamento».I risultati dei tamponi effettuati dal personale dipendente individuato dall’indagine epidemiologica dopo l’unico caso positivo, sono - al momento - tutti negativi.