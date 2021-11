«Terze dosi per tutti». Ma la Puglia è ancora al quartultimo posto

In Puglia le terze dosi arrancano, come indica il quart’ultimo posto (14esima posizione della classifica nazionale) occupato dalla nostra Regione, in ritardo nelle somministrazioni ai pazienti fragili. Infatti, finora la platea vaccinabile che è stata raggiunta dalla nuova vaccinazione è pari al 19,09 per cento (la media italiana è del 27,6%), vale a dire 88.103 somministrazioni, ne mancano ancora 373.334.

Il generale Figliuolo scrive alle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati