Puglia al top tra le scelte dei turisti italiani, in crescita chi va all'estero/ Scopri le destinazioni

La Puglia rimane tra le scelte più gettonate nella Penisola. Le acque cristalline del Salento, gli strapiombi sul mare di Polignano e le falesie bianche del Gargano devono competere con le altre Regioni italiane, mete del turismo da ogni parte del mondo. In particolare la Sardegna, la Sicilia, la Campania, la Toscana, il Veneto, l'Emilia Romagna e il Lazio.

Ritorna la voglia di viaggiare all'estero

La voglia di viaggiare degli italiani continua a crescere, soprattutto all'estero.

Lo afferma l'osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti, sulla base di un'indagine del centro studi turistici di Firenze. Gli italiani prediligono le vacanze in Grecia e Spagna, non manca anche l'Egitto, ma ci si spinge anche a viaggi in Paesi più lontani, come Stati Uniti e Giappone.

Le mete preferite dagli italiani

Per i tre mesi estivi quest'anno gli italiani che si sposteranno tramite agenzie di viaggio e tour operator saranno quasi quattro milioni. Le vacanze all'estero spingono il mercato, con un incremento del 21,1% rispetto allo scorso anno. La meta più gettonata in assoluto (lo afferma l'87,1% delle agenzie) è l'Egitto, che offre varie offerte turistiche, dal mare ai tour culturali alle famose crociere sul Nilo. Poi a seguire le tappe europee predilette dagli italiani, la Grecia e la Spagna. Discreto interesse anche per Portogallo e Francia. Per i viaggi oltre oceano le richieste dei viaggiatori si sono concentrate su Stati Uniti e Giappone, ma a seguire ci sono anche Thailandia e Caraibi. Non sono mancate anche le richieste per la Tanzania, le Maldive, Messico, Oman, Filippine e Zambia.