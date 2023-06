Dalle masserie ai trulli, la Puglia protagonista su Wall Street: è terra di investimenti per milionari e visionari

Masserie e ville storiche, beni che fanno parte della nostra cultura pugliese, anche se spesso ce ne dimentichiamo. Allora c'è qualche imprenditore o visionario che arriva da lontano e li dona una nuova vita di lusso con hotel e dimore. Quello che da anni attira il turismo straniero in Puglia o chi decide di prendere una casa proprio qui, come ha fatto l'ormai salentina Helen Mirren. Il Wall Street Journal dedica un reportage dal titolo "In the heel of Italy, Puglia goes high-end". L'articolo si sofferma proprio sul cambiamento della Puglia da «angolo impoverito d'Italia» ad «avamposto della vita di alto livello».

Il caso del Salento

Trulli e strutture antiche trasformate in ampi spazi con piscina, tra Salento e Valle d'Itria. Spese importanti per riportare le voci in ambienti pieni di discorsi, senza perdere però il rapporto con la terra. L'autore del servizio, J.S.Marcus ci presenta casi di ristrutturazioni milionarie. Per primo il caso di un architetto piemontese, Paolo Genta, che tra il 2012 e il 2015, ha acquistato alcuni immobili in Salento fino al completo recupero lo scorso anno.

Una dimora in completa rovina rimessa sotto una luce nuova al prezzo di più di un milione di dollari.

Borgo Egnazia

Si procede poi a parlare della struttura luxury di Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi. Viene citato il prezzo in alto stagione, in cui si può anche raggiungere i 26mila dollari a notte. Nella tenuta aveva pernottato anche Madonna qualche anno fa per festeggiare il suo compleanno. Ma c'era stato anche il calciatore David Beckham con la famiglia sia nel 2019 sia nel 2020.

Caso a parte per la Valle d'Itria

L'articolo si sofferma poi su un altro architetto, Paolo Colombo, di Lugano, in Svizzera con la sua idea di restyling totale di vari trulli sparsi per le campagne di ulivi, riunificati in un'unica grande struttura con piscina annessa. E ancora Rula Al Amad e James Woods, coppia palestine-americana, che il giornalista definisce come i "pionieri" di questo fenomeno in Valle d'Itria. Già in tempi lontani, addirittura nel 2006, iniziarono ad acquistare e ristrutturare trulli, per poi comprare anche la vicina masseria abbandonata nel 2018.