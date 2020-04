Puglia, contagio in lieve rialzo ma sempre ai minimi: 36 nuovi casi. Stabili i ricoverati

Ultimo aggiornamento: 17:31

Seppur con un lieve incremento rispetto ai numeri record di ieri, i numeri del contagio da Covid-19 restano bassi da giorni in Puglia , dove oggi (26 aprile) si sono registratinuovi casi (ieri erano 31). Un lieve aumento dunque, soprattutto visto il numero ridotto dei tamponi effettuati (1.294 rispetto ai 2.156 di ieri), ma in ogni caso cifre ai minimi dall'inizio dell'epidemia. L'incremento giornaliero dunque è dello 0,92% mentre il rapporto positivi/tamponi risale al 2,78% (ieri era crollato al'1,44%).Tornano a salire gli attualmente positivi, oggi 2.937, mentre resta stabile da alcuni giorni la percentuale dei ricoverati in terapia intensiva, ferma al 2% dei contagiati; il 21% degli infetti sono invece ricoverati mentre il 77% si cura a domicilio.I nuovi 36 casi sono così suddivisi:8 nella Provincia di Bari;1 nella Provincia Bat;10 nella Provincia di Brindisi;8 nella Provincia di Foggia;5 nella Provincia di Lecce;2 nella Provincia di Taranto;1 fuori Regione Puglia1 caso la cui provincia di provenienza è in corso di attribuzioneSono stati registrati 8 decessi: 1 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 2 provincia Bat.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 55.992 test. I casi attualmente positivi sono 2.937. Salgono a 612 sono i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.948 , così divisi:1.282 nella Provincia di Bari;366 nella Provincia di Bat;552 nella Provincia di Brindisi;986 nella Provincia di Foggia;475 nella Provincia di Lecce;255 nella Provincia di Taranto;29 attribuiti a residenti fuori regione;3 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.