Puglia-Grecia, le merci ora viaggiano in aereo: ecco il risultati del progetto "Fresh ways"

Ridurre l'utilizzo del trasporto su gomma e potenziare i collegamenti aerei tra Italia e Grecia per il trasporto merci: è stato questo l'obiettivo del progetto di cooperazione transfrontaliera Fresh Ways, di cui è stato capofila Aeroporti di Puglia. Avviato nel 2018, il progetto da oltre 2 milioni e 700mila euro è giunto a conclusione dopo 59 mesi: i risultati dei lavori sono stati illustrati nella conferenza stampa di chiusura questa mattina, nella sede di Aeroporti di Puglia, a Bari. Al fine di implementare forme di trasporto sostenibili ed economicamente vantaggiose per Grecia e Italia, Aeroporti di Puglia - fa sapere il suo presidente Antonio Maria Vasile - ha recuperato, riadattato e attrezzato «un grande manufatto già esistente nell'aeroporto di Bari, destinandolo a piattaforma logistica».

Un altro elemento chiave del progetto è stata la creazione di una piattaforma online di cooperazione tra amministrazioni pubbliche, centri di ricerca e attori del settore industriale ed imprenditoriale, al fine di facilitare l'identificazione di soluzioni innovative e pertinenti per gli investimenti futuri nel settore del trasporto eco-sostenibile. «La Puglia continua a puntare sul settore della logistica - ha dichiarato Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia - e lo fa, come in questo caso, potenziando forme di trasporto integrate sostenibili.