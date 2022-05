Nuovi collegamenti aerei da Bari: Wizzair annuncia i voli per Olbia, Skiathos e Creta

Wizzair si appresta ad attivare tre nuovi collegamenti aerei da Bari verso Olbia, Skiathos e Creta che saranno attivi per tutta l'estate. L'annuncio questa mattina durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, l'assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, il presidente di WizzAir, Robert Carey, e il capo di Gabinetto della Regione Puglia, Claudio Stefanazzi.

«Wizzair - ha detto Vasile - è un partner commerciale di assoluto valore. Il difficile periodo della pandemia, che ci auguriamo sia ormai definitivamente alle spalle, ha permesso di consolidare i già eccellenti rapporti. Con il rinnovo del contratto fino al 2026, abbiamo dato ulteriore forza alla ripresa». Oltre 262mila i passeggeri trasportati nei primi quattro mesi di quest'anno, di cui circa 39mila su Brindisi e 223mila su Bari. WizzAir, per numero di destinazioni e presenza di mercato, è il secondo vettore in Puglia. «Lo scorso anno siamo cresciuti tanto - ha dichiarato Carey - e abbiamo aperto 7 basi in Italia, una delle quali a Bari. Siamo lieti di essere il secondo vettore in Puglia. Il nostro obiettivo ora è quello di raddoppiare entro il 2025 la nostra flotta fino a 50 aeromobili». «Per il futuro - ha concluso il presidente di Aeroporti di Puglia - puntiamo all'ampliamento del network internazionale, fiduciosi che WizzAir, raccolga la sfida. Con il vettore stiamo valutando l'avvio di nuove rotte con un buon potenziale verso l'aerea balcanica, verso il Regno Unito e il nord Africa».