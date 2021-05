Puglia, scendono casi e ricoveri. Aumentano i guariti, 36 decessi

Cala ancora il dato del contagio da Covid in Puglia, dove i nuovi casi di positività a fronte di 10.932 test effettuati sono 615 (tasso positività 5,63%, ieri era 5,85%). Di questi 209 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 79 nella provincia Bat, 37 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 130 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Decessi in aumento, diminuiscono i ricoveri a attuali positivi

In aumento invece i decessi: 36 nelle ultime 24 ore contro i 25 di ieri: 22 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Continua a spron battuto l'avanzata dei guariti (+1712 rispetto a ieri) e pertanto flette in modo notevole il numero degli attualmente positivi e dei ricoverati. Ma soprattutto scendono gli attuali positivi: -1133 rispetto a ieri. I dati sono contenuti nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute.

Il totale dei casi in Puglia

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 244.233, così suddivisi: