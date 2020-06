Puglia, 5 nuovi casi e 7 decessi

Ultimo aggiornamento: 14:49

Torna a quota 5 il numero dei contagi da Covid-19 registrato in Puglia nelle ultime 24 ore. Numeri bassissimi ma che segnano un lieve aumento rispetto ai giorni scorsi. Il contagio torna anche a Lecce e Brindisi dopo diversi giorni di zero nuovi casi.I 5 nuovi casi sono così distribuiti:2 in provincia di Brindisi;2 in provincia di Lecce;1 in provincia di Foggia.Sono stati registrati 7 decessi: 5 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia e 1 in provincia di Lecce.(Dei 7 decessi registrati nel database oggi, 4 riguardano decessi non registrati nei giorni scorsi: 1 in provincia di Foggia e 3 in provincia di Bari).Dall'inizio dell'emergenza sono stati 3.140 i pazienti guariti.846 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.507 così divisi:1.488 nella Provincia di Bari380 nella Provincia di Bat653 nella Provincia di Brindisi1.158 nella Provincia di Foggia;519 nella Provincia di Lecce;281 nella Provincia di Taranto;28 attribuiti a residenti fuori regione (un caso è stato eliminato dal database).