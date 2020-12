Puglia, 1.668 positivi su 9.700 tamponi e 29 decessi. Ma dopo tre settimane cala il numero di ricoverati

Resta costante il contagio da covid in Puglia, dove oggi su 9.693 test per l'infezione da coronavirus sono 1.668 casi positivi (ieri erano 1.659 su 9.820 test). Il riflesso è nella minima variazione dell'indice di positività, passato dal 16,9 di ieri al 17,2 di oggi. La maggior parte dei nuovi positivi si registra nuovamente in provincia di Bari, dove i casi sono 878. A seguire 208 in provincia di Foggia, 206 nella provincia BAT, 174 in provincia di Taranto, 98 in provincia di Lecce, 87 in provincia di Brindisi, 11 residenti fuori regione, 6 casi di residenza non nota (qui il bollettino completo).

Sono 29 i decessi (ieri erano 34): 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 804.028 test. 15.341 sono i pazienti guariti. 40.760 sono i casi attualmente positivi.

Al di là di questi dati, l'elemento positivo di giornata è dato dalla riduzione del numero complessivo dei ricoverati nelle strutture ospedaliere della Puglia, passati dai 1.911 di ieri ai 1.889 di oggi. Ventidue pazienti in meno dopo quasi tre settimane di crescita ininterrotta dell'occupazione dei posti letto, incremento che negli ultimi giorni si era significamente raffreddato. Per personale medico e paramedico un boccata d'ossigeno che lascia ben sperare.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 804.028 test. 15.341 sono i pazienti guariti. 40.760 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 57.647, così suddivisi:

22.294 nella Provincia di Bari;

6.568 nella Provincia di Bat;

4.002 nella Provincia di Brindisi;

13.364 nella Provincia di Foggia;

4.295 nella Provincia di Lecce;

6.741 nella Provincia di Taranto;

375 attribuiti a residenti fuori regione;

8 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Ultimo aggiornamento: 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA