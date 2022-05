Tra il 15 e 16 maggio oltre al "plenilunio dei fiori" anche una spettacolare eclissi totale di Luna. Purtroppo però dall'Italia lo spettacolo è stato visibile solo parzialmente, in quanto ho potuto riprendere la luna piena dalle 3,37 alle 5,08 in piena eclissi, mentre l'oscuramento del satellite è entrato in fase totale alle 5.29 di oggi a Luna ormai tramontata.



Foto e testo di Roberto CARLUCCI