La luna del Toro si "eclissa": lo scattto da Torre Inserraglio

Nardò (Le) - Torre Inserraglio - 8 novembre 2022 ore 17,02 - Luna del Toro, piena dalle ore 11 di questa mattina ed accompagnata da un'eclissi totale (di Luna), la seconda del 2022 nonché l'ultima per i prossimi tre anni, ma che a differenza dell'eclissi avvenuta lo scorso 16 maggio, quella di oggi non è stata visibile dall'Italia, dal resto d'Europa ed Africa ma solo da Asia, Americhe, Australia e Nuova Zelanda. Apparsa all'orizzonte meno tonica del solito è sbiancata velocemente issandosi in cielo.

Testo e foto di Roberto Carlucci