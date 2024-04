Eclissi solare totale l'8 aprile: come sarà il Sole, gli effetti e quando sarà la prossima (nel 2027)

Tutto pronto per l'evento dell'anno. Domani l'eclissi solare: come un vero re, il Sole indosserà una "corona" d'eccezione per rendere unica l'attesissima eclissi totale che lunedì 8 aprile sarà visibile dal Nord America: la sua atmosfera più esterna, la corona solare appunto, «potrà essere 5-6 volte più grande del diametro della stessa stella, a causa della concomitanza col periodo di massima attività solare», come spiega Roberto Ragazzoni, docente di astrofisica all'Università di Padova e neo presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.