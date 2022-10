Anche il sole "sbuffa": la foto dell'eclissi

L'eclissi solare parziale è uno dei fenomeni più difficili da osservare, in particolare se è parziale, come questa del 25 ottobre 2022. Guai a fissare il sole direttamente, senza i necessari filtri. La foto che pubblichiamo è stata infatti scattata da Nicola Rizzi, astrofilo dell'associazione Sirio, di Castellana Grotte, con un telescopio solare H-alpha Coronado PST 40. Rizzi, è insegnante di fisica presso l'istituto Basile-Caramia-Gigante di Locorotondo e Alberobello. Specializzato in astrofisica, dal 2001 al 2018 ha gestito l'osservatorio Sirio di Castellana Grotte, affidato poi all'omonima associazione.

Gli sbuffi sul bordo del sole

Se si osserva bene la foto si possono vedere dei piccoli "sbuffi" sul bordo del Sole: è una cosiddetta "protuberanza solare", un getto di plasma che può avere anche diverse centinaia di migliaia di km di altezza. In questo caso è stato calcolato che quelli fotografati avevano un'altezza di 37mila km, tre volte il diametro della Terra. L'eclissi solare non ha le stesse caratteristiche di visibilità ovunque. In nord Europa, infatti, la Luna ha coperto per più dell'80% il Sole, mentre in Italia non ha superato, in media, il 20%. Le prossime saranno il 12 agosto 2026 ed il 2 agosto 2027. Per ammirare una eclissi totale, in Italia, si dovrà attendere il 2081.