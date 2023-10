Nasce il consorzio per la valorizzazione e la tutela della mozzarella dop di Gioia del Colle

È stato presentato questa mattina a Bari il Consorzio per la valorizzazione e tutela della seconda mozzarella italiana Dop, la prima con latte vaccino: la mozzarella di Gioia del Colle. Allevatori e allevatrici, aziende di trasformazione e caseifici storici di 22 comuni pugliesi faranno parte del consorzio, presentato dall'assessore all'Agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia, dal presidente del Consorzio Claudia Palazzo e dall'allevatore Pietro Laterza, Presidente di Ara Puglia. Il consorzio accoglierà da domani 19 al 23 ottobre una serie di buyer e distributori alimentari provenienti da tutta Europa per dare l'opportunità di conoscere direttamente tutte le fasi di produzione.

Il commento

«Abbiamo produzioni di qualità che mettiamo in vetrina sui mercati internazionali - ha ricordato l'assessore Pentassuglia - e l'incoming è un'azione che io ritengo utile per consentire ai buyer di vivere in maniera diretta il nostro territorio e le nostre bellezze, toccare con mano la qualità di una specificità territoriale e di un lavoro fatto negli anni nel conservare storia e tradizione.

L'incoming è una scelta strategica e apprezzata dagli operatori economici».