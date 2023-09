Pizzerie, ecco le 50 migliori al mondo. C'è anche una pugliese

E' stata pubblicata 50 Top Pizza World 2023, la classifica che raccoglie le 100 Migliori Pizzerie del Mondo. Al primo posto, come c'era da aspettarsi, due pizzerie campane (una di Napoli e una di Caserta). Seguono una pizzeria di New York, una di Barcellona e un'altra situata a Tokyo. Ma in Top 50 c'è anche una pugliese. I vincitori sono stati annunciati ieri sera al Teatro di Corte di Palazzo Reale, a Napoli, durante una seguitissima ed avvincente cerimonia di premiazione, trasmessa in diretta sui canali social del network e presentata da Verónica Zumalacárregui, giornalista e influencer spagnola.

Nella classifica delle 100 migliori pizzerie al mondo, le città più rappresentate sono New York, Napoli e Roma con 5 pizzerie; Tokyo, Londra, Milano e Caserta con 4; San Paolo e Copenaghen con 3.





Gli ispettori della guida, circa un migliaio divisi nei vari continenti, sono invitati a considerare la pizzeria nel suo insieme e a indicarla sulla base della sua capacità di garantire il benessere del cliente in base ad una sua scelta alimentare consapevole. Le visite delle pizzerie vengono effettuate in anonimato.



La metodologia di giudizio prende in considerazione la bontà della pizza (lievitazione e materie prime), il servizio, l'ambiente, l'eventuale attesa, la carta del bere.

