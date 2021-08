A Lesina con l'oratorio: in 31 tornano col covid dalla Puglia

Brutta avventura per un gruppo di ragazzini partiti da Zogno alla volta della Puglia per una settimana di camposcuola organizzata dall’oratorio, dal 18 al 25 luglio. Partiti in 44 tutti con tampone negativo, sono rientrati nel comune in provincia di Bergamo dopo aver contratto il covid a Marina di Lesina (provincia di Foggia).

Il sindaco di Zogno

«I ragazzi, tutti tra i 15 e i 16 anni, sono partiti il 18 luglio per la Puglia e sono rientrati il 25 ha detto Selina Fedi primo cittadino di Zogno - Prima di partire hanno fatto tutti il tampone risultato negativo». La vacanza in Puglia, in una casa auto gestita invece aveva già dato vita ad un focolaio: comparsi i primi sintomi di febbriciattola si è pensato ad un raffreddore. Ma il caso ha voluto che due dei ragazzi che erano stati in vacanza in Puglia dovevano ripartire per un altro campus ed hanno effettuato un nuovo tampone risultando invece positivi.

«Al momento i positivi sono 31 - continua il sindaco - 28 ragazzi e tre adulti, tra cui due mamme. Questi si sottoporranno al tampone dopo il 7 agosto per vedere se si sono negativizzati». Mentre gli altri ragazzi del gruppo oggi hanno effettuato il secondo tampone e il sindaco è in attesa dei risultati. L'amministrazione è in costante contatto con Ats Bergamo che sta monitorando la situazione e che conferma che si tratta di variante Delta.

«Non c'è nessuno in ospedale - ha chiarito il sindaco Fedi - Ma in isolamento fiduciario adesso ci sono 72 partecipanti alla spedizione», contestualmente è partito il tracciamento della catena di contagio con i famigliari dei ragazzi.