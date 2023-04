Lavoro, 20mila assunzioni nei parchi divertimento. A Carrisiland si cercano animatori, camerieri e assistenti bagnanti per l'estate

L'estate è anche il momento giusto per cercare lavoro: sono 20mila le assunzioni nei parchi divertimento. A Carrisiland, in Puglia, si cercano animatori, camerieri e assistenti bagnanti per l'estate.

I numeri

Con l’arrivo dei mesi estivi, riparte a pieno ritmo l’industria dei parchi divertimento italiani, pronta a giocare un ruolo sempre più centrale nel panorama economico italiano e nell’offerta turistica e di intrattenimento.



Nel 2023 le imprese del comparto investiranno oltre 120 milioni di euro tra ampliamenti e nuove attrazioni. Investimenti che hanno già comportato un incremento del 20% dei posti di lavoro, per un totale di oltre 30.000 occupati, di cui 20.000 assunzioni stagionali da inserire entro l’estate e 10.000 dipendenti fissi.

Il comparto è composto da 230 strutture tra parchi faunistici, avventura, tematici e acquatici. Nel 2019, a fronte di 450 milioni di fatturato di biglietteria, l’indotto relativo a merchandising, ristorazione e altre attività interne ai parchi è stato di 1 miliardo di euro e di 2 miliardi se si considerano le attività esterne, come hotel, attività di manutenzione e altri servizi, per un totale di oltre 60.000 addetti.

In Puglia

Una delle strutture principali in Puglia nel settore dei parchi permanenti è Carrisiland. Durante i mesi estivi, quando è operativa anche l’area acquatica, arriva ad impiegare fino a 200 operatori stagionali. Le selezioni del personale per la prossima stagione sono relative a ristorazione, attrazioni, assistenti bagnanti, animazione e tutte le altre aree di attività del parco.

L’associazione parchi permanenti italiani ha predisposto una casella e-mail per la raccolta centralizzata delle candidature a livello nazionale all’indirizzo recruiting@parchipermanenti.it