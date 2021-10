Voli Ita, Brindisi-Linate cancellato. Prima diffida di Codici:«Inizio da dimenticare»

«Come inizio non c'è male». Questo il giudizio dell'associazione Codici, volutamente ironico per esorcizzare quello che si spera sia un caso isolato, in merito al debutto in Puglia e nel Salento di Ita (ex Alitalia) già oggetto di una diffida da parte dell’associazione, impegnata ad assistere un passeggero. Il consumatore lo scorso 7 ottobre tramite il sito Edreams aveva acquistato un biglietto andata/ritorno con Ita Airways per la tratta Brindisi/Milano Linate, con partenza dall'aeroporto Papola Casale di Brindisi oggi, e ritorno dallo scalo lombardo nella stessa giornata.

Assistenza irraggiungibile

«Solo ieri mattina, a meno di 24 ore dalla partenza prevista per le ore 6 del 19 ottobre – spiega Stefano Gallotta, Responsabile del settore Trasporti e Turismo di Codici – la nostra assistita ha appreso della cancellazione del volo, senza ricevere spiegazioni sui motivi e nemmeno l’offerta di riprotezione sul primo volo utile successivo, come previsto dalla norma. L’aspetto preoccupante, che ci ha spinto a rendere nota una vicenda che purtroppo rientra nel vasto campionario dei disservizi con cui sono costretti a fare i conti i passeggeri, è legato al servizio assistenza. Al numero indicato sul sito per richiedere supporto, lo 06.65.640, non risponde nessuno. E attenzione, parliamo di un numero che risulta intestato ad Alitalia e che non compare nella sezione dell’assistenza del sito internet di Ita”.

Passeggeri da tutelare

«Una confusione che riteniamo grave e preoccupante – sottolinea Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, perché alla luce del caos che regna su Alitalia, con i passeggeri che non sanno che fare con rimborsi e voucher, ci saremmo aspettati un inizio ben diverso da parte di Ita, non altri problemi e situazioni poco chiare e confuse. Ci auguriamo che si tratti di un momento di assestamento e che venga risolto in fretta, di sicuro nel frattempo non si pensi di scaricare tutto sui passeggeri, che devono essere rimborsati per i disagi patiti».

Segnalazioni e azioni di tutela

Codici ha attivato i suoi Sportelli per raccogliere segnalazioni di eventuali disservizi con le prenotazioni e l’assistenza di Ita, ed al tempo stesso è pronta a fornire assistenza ai passeggeri del volo cancellato Brindisi-Milano di domani, su cui è doveroso riconoscere il risarcimento.