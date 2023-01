Influenza: 300mila pugliesi al letto con l'influenza. Ecco quanto dura

Influenza: pugliesi costretti al letto con febbre e mal di gola. E l'ondata influenzale potrebbe durare fin dopo l'Epifania. Secondo i dati dell'Osservatorio epidemiologico regionale sarebbero circa 300mila i pugliesi costretti a fare i conti con l'australiana. Secondo il report sarebbe il dati più alto mai registrato negli ultimi 15 anni. Numeri che se uniti a quelli del covid rischiano di mandare in tilt il sistema sanitario.

Bassetti

«Ci sarà un effetto feste di Natale e ci sarà una moltiplicazione di quelle che sono le infezioni respiratori, dal Covid all'influenza, ma non credo che avremo grossissimi problemi. L'influenza ha raggiunto il suo picco e ci sarà qualche ingresso in più di pazienti in ospedale ma tutto gestibile», sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, facendo il punto sulla situazione epidemiologica dopo il Natale e Capodanno. «Mi preoccupa di più la situazione in Cina per le prossime 4-5 settimane - rimarca Bassetti - Perché c'è stata la riapertura dei viaggi e ci sarà il Capodanno cinese. Si stima che la nuova ondata Covid possa arrivare a contagia 1 mld di persone, questa è una bomba biologica con il rischio che si inneschino nuove varianti. C'è una assenza totale dell'Oms e dell'Europa su questo fronte, inspiegabile - avverte l'infettivologo - Giusto quindi tamponare i passeggeri in arrivo in Italia dalla Cina ma è anche importante stimolare le vaccinazioni nel nostro Paese e suggerire il richiamo agli anziani e ai fragili».