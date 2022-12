Influenza australiana sempre più aggressiva in Puglia: sono circa 40mila i pugliesi costretti a letto dal virus, con febbre alta e dolori articolari, nell’ultima settimana. Il dato è emerso dal secondo report elaborato dall’Osservatorio Epidemiologico della Regione Puglia, in seguito al monitoraggio nel periodo compreso tra il 5 e l’11 dicembre. Ad oggi, in Puglia l’attività dei virus influenzali presenta una incidenza pari a 11,28 casi per 1.000 assistiti. Il numero di contagi regionali stimati, sulla base dei dati riportati nel sistema InfluNet (la rete di “medici sentinella” costituita da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta), è pari a 39.826, per un totale dall’inizio della sorveglianza, di circa 185.782.

I Casi



Quattro anche i casi gravi: una bambina e tre adulti. La piccola di cinque anni, ricoverata nel reparto di Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero “Giovanni XXIII” di Bari, è stata sottoposta a ventilazione meccanica assistita e dopo alcuni giorni di ricovero , lo scorso 7 dicembre è stata giudicata guarita dai sanitari e dimessa. Tra gli adulti invece gli effetti del virus influenzale hanno prodotto la guarigione di un 55enne dopo oltre 15 giorni di ricovero in ospedale, il decesso di una 84enne con patologie pregresse ma non vaccinata contro l’influenza, e il caso in fase di cura di un 72enne residente a Bari, colpito dal virus lo scorso 10 dicembre, e ancora ricoverato in terapia intensiva, intubato e in coma farmacologico. Contagi quest’ultimi che indicano un aumento delle ospedalizzazioni e quindi anche della pressione sui pronto soccorso.

Gli esperti