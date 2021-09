Ilva, ai domiciliari l'ex commissario Laghi: è coinvolto nell'inchiesta su Capristo

POTENZA - L'ex commissario straordinario dell' Ilva di Taranto, Enrico Laghi , è stato posto agli arresti domiciliari stamani dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza, nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza . L'accusa di quella di corruzione in atti giudiziari in concorso con altre persone. È stato eseguito a carico di Laghi anche un sequestro preventivo per un valore di circa 270 mila euro.

L'INCHIESTA