Balneari, sì alle gare per assegnare gli spazi demaniali attualmente liberi. A sancirlo, accogliendo la tesi dell’avvocato e professore Saverio Sticchi Damiani per conto di un operatore, è stato il Tar : resta il divieto, stabilito nel Milleproroghe, di mettere a gara le concessioni già in essere, ma estendere tale divieto anche agli spazi liberi contrasta con il diritto comunitario e, dunque, la norma andrebbe disapplicata spalancando subito le porte alle procedure di evidenza pubblica da parte dei Comuni.

L’operatore del settore era interessato all’avvio di una gara per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima da parte di un Comune pugliese della costa adriatica.

Nonostante i giudici amministrativi avessero a più riprese ribadito l’obbligo per lo stesso Comune di avviare la gara per il rilascio della concessione demaniale in forza del Piano coste regionale (approvato con la legge 17 del 2015), l’amministrazione comunale non aveva ancora dato esecuzione alle disposizioni dei giudici, adducendo che, proprio con il Milleproroghe, era sopravvenuto un divieto generale di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni . Una norma, il Milleproroghe, che rischia di paralizzare per lungo tempo l’attività concessoria degli Enti locali, almeno sino a quando il Governo non adotterà una normativa che a livello nazionale disciplini in maniera organica il comparto balneare.

