Cinque nuovi parchi eolici in Puglia entro il 2028

Il gruppo Hope ha siglato un accordo di co-sviluppo con una multiutility internazionale nel campo dell'energia per la realizzazione, e successiva cessione, di cinque parchi eolici in Puglia che svilupperanno una potenza complessiva di 270 Megawatt, capace di soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 170mila famiglie. Lo annuncia Hope in una nota. I parchi saranno completati entro il 2028, mentre è già stato avviato l'iter per il rilascio della Valutazione di impatto ambientale al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Il commento

«Gli eventi climatici estremi di questa estate ci dicono che la transizione ecologica non può più aspettare - commenta il ceo Michele Scoppio -.

I parchi eolici che realizzeremo saranno a basso impatto ambientale e paesaggistico». Quanto alla ricaduta sulla vita dei pugliesi in termini energetici, «oltre 170mila famiglie potranno beneficiare dell'energia green prodotta da questi impianti - prosegue Scoppio -. La regione svolge un ruolo di prim'ordine nel processo di transizione ecologica». La Puglia è, infatti, la terza regione italiana, dopo Sicilia e Lombardia, per nuova capacità rinnovabile che dovrà essere in esercizio al 2030. In termini relativi, rapportando il contributo alla estensione territoriale e alla popolazione, la Puglia è però al primo posto.