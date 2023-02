Gianclaudio Pinto, chi era l'attivista pugliese morto nel 2016 a cui Schlein ha dedicato la vittoria delle Primarie

Elly Schlein dedica la vittoria delle primarie e la segreteria del Pd a Gianclaudio Pinto. "Un altro compagno straordinario - ha detto ieri sera - amico, attivista pugliese". Pinto è morto, a causa di un male incurabile, nel 2016 quando aveva appena 38 anni. Era stato un punto di riferimento anche nazionale per la corrente civatiana del Partito Democratico. Aveva un blog, sul quale emergevano le sue idee, le proposte.

La neo segretaria del Pd, subito dopo la vittoria, si è rivolta ai genitori, a cui ha mandato un saluto affettuoso.

Chi era Gianclaudio Pinto

Gianclaudio Pinto aveva 38 anni, di Putignano, esperto di marketing e appassionato di politica, è morto nel giro di un mesetto per un tumore nel novembre del 2016. Era stato molto vicino ad Antonio Decaro, con cui si era conosciuto nel 2011. Lo aveva sostenuto in un paio di campagne elettorali, per una vicinanza anche politica. Si era iscritto al Partito Democratico, è stato a capo, in Puglia, della corrente Civatiani. E quando Pippo Civati aveva lasciato il Pd, lo aveva seguito in Possibile.