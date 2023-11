Ferrovie, accordo per la manutenzione fra la pugliese Mermec e il Governo delle Filippine

Dopo il Giappone, le Filippine. Il Governo delle Filippine, infatti, ha siglato un accordo con il Gruppo Mermec pugliese e leader italiano specializzato in tecnologie per la sicurezza e le manutenzioni delle reti ferroviarie, per accrescere le competenze del Paese nell’ambito del monitoraggio delle infrastrutture ferroviarie, della sicurezza e delle procedure di manutenzione. La partnership, sottoscritta durante una cerimonia di firma a Manila, sottolinea l'impegno a investire nel futuro dei sistemi di trasporto del Paese.

Mermec è parte di Angel holding - guidata dal presidente, il cavalier Vito Pertosa - e si occuperà di programmi di formazione altamente specializzat destinati a tecnici e ingegneri filippini, per attrarre in patria professionisti altamente qualificati che attualmente lavorano all'estero.

Ciò è in linea con la visione del presidente filippino Bongbong Marcos, che sottolinea l'importanza di migliorare la vita delle persone, promuovere l'inclusione sociale e preservare l'ambiente attraverso i progressi nel settore dei trasporti.

Le dichiarazioni

Il vicepresidente per gli Affari Internazionali di Mermec, Angelo Petrosillo, ha espresso entusiasmo per la collaborazione, sottolineando che «investire nei trasporti vuol dire lavorare per un futuro più sostenibile. L'iniziativa non solo risponde alle esigenze di formazione dei talenti locali, ma cerca anche di riportare in Patria competenze preziose per contribuire alla crescita delle Filippine».

L’accordo è il primo passo per la creazione di un Centro Nazionale di Diagnostica, elemento fondamentale nella più ampia strategia di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria del Paese. Questo centro si aggiungerà all'introduzione di treni e sistemi di misura avanzati, segnando l'inizio delle attività di Mermec nelle Filippine.

Anneli Lontoc, Sottosegretario del Dipartimento dei Trasporti delle Filippine, ha espresso apprezzamento per l'accordo che contribuisce a potenziare il panorama tecnologico del Paese. Lontoc ha sottolineato che «l'attenzione alla formazione è un elemento chiave per la gestione economica delle infrastrutture ferroviarie. La collaborazione con Mermec, riconosciuta come leader mondiale nell'eccellenza Hi-Tech, è destinata a portare progressi senza precedenti al settore dei trasporti delle Filippine».

Questo accordo fa parte della più ampia strategia internazionale di Mermec, che vede Manila quale terza tappa di un tour che ha toccato prima Tokyo e Sydney e che ha riaffermato, con la sottoscrizione di importanti accordi commerciali, la centralità dell’Asia-Pacifico nel consolidamento ed espansione commerciale di Mermec.