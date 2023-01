Epifania, in Puglia ristoranti, trattorie e agriturismi pieni

Pienone in Puglia grazie alla Befana. Nel ponte dell'Epifania saranno circa 5mila gli ospiti a tavola negli agriturismi pugliesi. È quanto stima Coldiretti Puglia, sulla base delle indicazioni degli agriturismi di "Campagna Amica" e "Terranostra della Puglia", anche per quelle che sono le previsioni di un clima mite e giornate soleggiate attese per l'intero fine settimana.

«Nel tempo gli oltre 950 agriturismi pugliesi - si legge in una nota di Coldiretti - hanno qualificato notevolmente la propria tradizionale offerta di alloggio e ristorazione con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, come l'equitazione, il tiro con l'arco, il trekking o attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici, ma anche corsi di cucina e wellness».

Oltre un terzo della spesa per pizzerie e ristoranti

«La capacità di mantenere inalterate le tradizioni enogastronomiche nel tempo è - aggiungono - la qualità più apprezzata dagli ospiti degli agriturismi dove è possibile riscoprire i sapori del passato veramente a chilometri zero tramandati da generazioni». Oltre 1/3 della spesa media dei pugliesi durante le festività, secondo le stime fornite da Coldiretti, è stato destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche in mercati, feste e sagre.