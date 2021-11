Il futuro della giunta, Emiliano: «Gli aspiranti non mancano, valuteremo»

«Stiamo valutando un po' tutta la situazione, nel senso che, lo ribadisco, la Giunta è un organo collegiale dove ci sono delle deleghe ma è la Giunta che gestisce l'insieme del lavoro. Tutto prosegue tranquillamente, la Giunta sta facendo in 8, più me, il lavoro che facevamo prima in 10 più me». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Michele Emiliano, rispondendo a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico della università Lum di Casamassima, alle domande dei giornalisti sui due assessori regionali, Pier Luigi Lopalco alla Sanità e Massimo Bray alla Cultura , che nei giorni scorsi hanno rimesso le deleghe.

IL FUTURO

«In tutti e due i casi - ha spiegato Emiliano - ci sono state delle situazioni non politiche ma di diversa natura, una personale e l'altra di salute, e ci sono anche ovviamente tanti aspiranti, ve lo posso assicurare. Però staremo a vedere, perché devo prudentemente parlare di tutto questo con le forze politiche, con il Consiglio, con me stesso, perché non è sempre facile trovare la persona giusta al posto giusto». «È evidente - ha concluso - che in questo momento manca solo chi specificatamente fa l'ordine del giorno dei provvedimenti relativi a determinate materie, e ovviamente aiuta, perché lavorare in 8 anziché in 10 è abbastanza complicato».