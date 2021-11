Sanità e turismo in coro: «Subito i nuovi assessori»

Governance e cabina di regia per sanità e turismo nel più breve tempo possibile. I due settori chiedono continuità nella programmazione e una guida con competenze specifiche, ognuno per il suo, con la quale lavorare e confrontarsi quotidianamente. Con le dimissioni dell'ormai ex assessore al turismo Massimo Bray, ufficializzate nella giornata di ieri, che seguono quelle dell'assessore alla sanità Luigi Lopalco la Puglia si ritrova quindi ad...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati