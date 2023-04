Elezioni comunali in Puglia, tutte le liste con i candidati

Ad ormai meno di un mese dalle amministrative che si terranno il 14 e 15 maggio e che vedranno al voto anche 51 comuni pugliesi, centrodestra e centrosinistra tentano di cementare le rispettive alleanze: da una parte la triade dei partiti al governo hanno come parola d’ordine replicare il quadro delle ultime regionali che li ha condotti alla vittoria.

Dall’altra centrosinistra e M5s, fianco a fianco all’opposizione in Parlamento, vogliono testare la tenuta del tandem che in Puglia ha già dimostrato di dare ottimi frutti. Pur essendo solo uno il capoluogo alle urne, quello di Brindisi, il banco di prova non è da poco: le 51 amministrazioni rappresentano infatti il 20% delle totali e sono quindi un test abbastanza attendibile sulle coalizioni che hanno già aperto i giochi anche sull’appuntamento del 2024, quando si voterà anche per Bari e Lecce dove si respira già aria di sondaggi e balzi in avanti.

Comuni al voto

Si voterà in tredici comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Novità per il sistema elettorale del comune di Oria, che, essendo scesi sotto la soglia dei 15.000 abitanti al Censimento 2021, vedranno la proclamazione del sindaco in un turno unico.

In sintesi, i numeri delle elezioni nella regione sono i seguenti: si vota in 51 Comuni su 257 (19,8%); solo 13 hanno più di 15mila abitanti (e quindi potrebbero andare al ballottaggio il 28 e 29 maggio.

Provincia di Bari

In provincia di Bari si vota in 9 Comuni: Acquaviva delle Fonti; Casamassima; Mola di Bari; Monopoli; Noci; Poggiorsini; Toritto e Valenzano.

Provincia di Brindisi

Oltre che nel capoluogo, Brindisi, in provincia si vota in altri sette Comuni: Francavilla Fontana; Oria; Ostuni; San Donaci; San Pietro Vernotico; Torre Santa Susanna.

Provincia di Lecce

In provincia di Lecce sono 12 i comuni che eleggono il nuovo sindaco: Alezio; Giurdignano; Montesano Salentino; Otranto; Salve; San Donato di Lecce; Sannicola; Santa Cesarea Terme; Spongano;

Squinzano: le liste

Surbo; Veglie e Vernole.

Provincia di Taranto

In provincia di Taranto si vota in otto Comuni: Castellaneta; Crispiano; Lizzano;

Monteiasi; Palagianello; Pulsano; Roccaforzata e San Marzano di San Giuseppe.

Provincia di Bat

Nella Bat si vota in due Comuni: a Bisceglie e Margherita di Savoia. Ecco le liste

Provincia di Foggia

In provincia di Foggia eleggono il nuovo sindaco 11 Comuni: Anzano di Puglia; Ascoli Satriano; Bovino; Carapelle; Castelluccio Valmaggiore; Faeto; Peschici; Pietramontecorvino; San Marco la Catola; San Paolo di Civitate; Vico del Gargano.