Elezioni amministrative nel Tarantino, tutte le liste

In provincia di Taranto si vota in otto Comuni per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale:

Castellaneta

Crispiano

Lizzano

Monteiasi

Palagianello

Candidato sindaco Maria Rosaria Borracci Lista Palagianello per la Libertà: Aloisio Gabriele, Carucci Paola, Coriglione Antonio, Difonzo Vincenzo, Galante Adelaide, Galatone Maria Giovanna, Labalestra Nicola, Martucci Oriana, Petrera Francesco, Resta Alessandro, Santoro Francesca, Todisco Dino.

Candidato sindaco Giuseppe Gasparre Lista Insieme per Palagianello: Barulli Mario, Capito Masella Monica, Carpignano Domenico, Cassandro Arianna, Galatone Pasquale detto Lino, Gasparre Annalisa, Libraro Camilla, Marinelli Vito, Miola Antonio, Natale Marco, Pavone Mariangela, Piepoli Eugenio.

Candidato sindaco Vito Vetrano Lista Palagianello Bene Comune: Antonicelli Laura, Balestra Natalia, Carone Pierdavide, Carpignano Domenico, Colaninno Domenica, De Marco Luigi, Giannico Annunziata, Minerva Valeria, Ricci Pietro, Rubino Mariafrancesca, Sergio Maria Grazia, Tagliente Vincenzo.

Pulsano

Roccaforzata

San Marzano di San Giuseppe