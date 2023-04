​​​Brindisi, le liste dei candidati alle amministrative

Sono quattro i candidati sindaco a Brindisi, l'unico capoluogo di provincia in Puglia impegnato per le amministrative del 14 e 15 maggio prossimi. In corsa Riccardo Rossi (primo cittadino uscente) per la sinistra (Brindisi Bene Comune-Europa Verde-Sinistra Italiana), Roberto Fusco (Centrosinistra-M5s), Giuseppe Marchionna (Centrodestra e Azione), Pasquale Luperti (Movimento Regione Salento).

Le divisioni

Né il centrodestra né il centrosinistra sono riusciti ad esprimere candidature unitarie. Il Pd ed il Movimento Cinque Stelle sosterranno il candidato sindaco Roberto Fusco, espressione del M5s, candidato non eletto al Senato alle ultime politiche all'uninominale. Fusco sarà sostenuto da cinque liste: Pd, M5s, Impegno per Brindisi, Fusco sindaco e Ora tocca a noi. Si presenterà, invece, con una sola lista il primo cittadino uscente Riccardo Rossi: Brindisi Bene Comune - Alleanza Verdi Sinistra. Nonostante l'intervento anche delle segreterie regionali dei partiti del centrosinistra non c'è stato l'accordo su una candidatura unitaria.

Divisioni anche nel centrodestra con le candidature di Giuseppe Marchionna e Pasquale Luperti. Marchionna, già primo cittadino dal 1990 al 1992, è sostenuto da Forza Italia, Fratelli D'Italia, Lega, Casa dei Moderati, Partito Repubblicano e Marchionna Sindaco. A sostegno di Luperti, invece le liste Movimento Regione Salento e Uguaglianza cittadina.

Le liste

Candidato sindaco: Riccardo Rossi

Brindisi Bene Comune – Alleanza Verdi Sinistra

Anna Maria Calbrese, Stefania Calò, Anna Cavaliere, Renato Caretti, Serena Carlucci, Roberto Caroppo, Cosimo Cionfoli, Vincenzo D'Errico, Domenico Di Serio, Lorenzo Falappone, Vincenzo Fersini, Paola Forina, Lucrezia Germinario, Ivan Laritonda, Caterina Marini, Emanuele Marino, Paolo Marsella, Daniela Marzano, Mauro Masiello, Claudia Massaro, Assunta My, Luana Mia Pirelli, Daniele Pomes, Annalucia Portolano, Ombretta Proietti, Marina Samarelli, Irene Solazzo, Francesco Surano, Domenico Turrisi, Massimo Mazzeo, Danilo Chiarelli.

Candidato sindaco: Roberto Fusco

Partiti Democratico

Denise Aggiano, Antonio Albano, Khaled Bouchelaghem, Tiziana Brigante, Federica Bruno Stamerra, Luciano Bucci, Sara Camposeo, Francesco Cannalire, Alessio Carbonella, Alessandra Cordella, Marco Della Rosa, Livia Jessica Dell'Anna, Roberto Di Castri, Giampaolo D'Onofrio, Nadia Fanigliulo, Rosella Gentile, Piero Giosa, Isabella Lettori, Giuseppe Massaro, Lorena Matarrelli, Maria Minelli, Teodoro Montanile, Miriana Morciano, Maurizio Pesari, Mina Piliego, Oreste Pinto, Pierpaolo Policreste, Teodosio Prete, Federica Renna, Dorina Robassa, Francesca Scarcia, Lorenza Stefanelli.

Movimento 5 Stelle

Cinzia Angolano, Omar Casaluce, Sabina Corignolo, Maria Cosma, Pasquale Cretì, Manuela De Martino, Antonella Di Campi, Maria Di Giulio, Gaetano Di Maio, Salvatore Faccini, Maria Giorgino, Katia Gorini, Angela Guadalupi, Rossella Guadalupi, Rosa Indirli, Paolo Antonio Le Grazie, Giovanni Lomartire, Valentina Magrì, Gabriele Malorzo, Stefania Marino, Luciano Marra, Giuseppe Orgiani, Giuseppe Palmisano, Mirko Palmisano, Maurizio Papa, Valeria Puca, Claudio Putignano, Alfredo Quaranta, Pierpaolo Strippoli, Marco Tedesco, Ruggero Valzano, Lorenza Vindice

Impegno per Brindisi

Angela Antonia Andresano, Antonella Anelli, Alessandro Antonino, Giuseppe Barletta, Stefano Calderari, Cristina Carone, Mariagrazia Chiechi, Elisabetta Costantini, Roberta Dellegrottaglie, Alberta Doria, Federico Fracasso, Ferdinando Garramone, Dino Gemmano, Rino Giannace, Massimiliano Iaia, Francesco Lavino, Alessandra Maglie, Antonio Manfreda, Danila Martina, Mariarosaria Martucci, Antonio Musio, Laura Nani, Emanuela Napolitano, Annalisa Potente, Josephine Quaranta, Francesca Quartulli, Maria Teresa Saracino, Francesca Scatigno, Marco Stasi, Rino Ture, Massimo Vitali, Luca Volpe

Fusco Sindaco

Alessandra Amoruso, Gloria Brescia, Giuseppe Calvaruso, Maria Capeto, Nadia Carrozzo, Vita Conserva, Francesco Cursi, Francesco D'Aprile, Marcello De Blasi, Fabiana Di Giorgio, Veronica Lourdes Dimotoliv, Renzo Faldetta, Romina Filomena, Simone Fiume, Vito Fumai, Vincenzo Gaudino, Roberto Lacandela, Cosima Leccese, Antonio Longo, Fabrizio Maltinti, Simona Maniscalco, Oronzo Minno, Patrizia Montagna, Cosimo Perchinenna, Azzurra Petracca, Antonella Pisani, Diego Rachiero, Adriano Santoro, Teodoro Scarano, Maria Gabriella Scorsonelli, Fabio Stasi, Marina Suma

Ora tocca a noi

Giulio Gazzaneo, Calisto Ancona, Antonio Bozza, Marco Cosentino, Giulia Crastolla, Michele De Luca, Alfredo De Rosa, Luigi De Stradis, Chiara De Tommaso, Fabrizio Di Rienzo, Noemi Ferrari, Ilaria Giannelli, Francesco Gianno', Fiorella Giulia Giuliani, Lorenzo Luperto, Chiara Marinelli, Maura Mitrano, Davide Pierri, Ivan Protopapa, Simone Schifeo, Marco Scovino, Giordana Spina, Marica Suma, Antolella Toma e Stefano Trinchera.

Candidato sindaco: Giuseppe Marchionna

Forza Italia

Livia Antonucci, Maria Ciaccia, Annalisa Contardi, Caterina Cozzolino, Luigi De Franco, Cinzia De Punzio, Nicola Di Donna, Derio Donnicola, Cosimo Elmo, Ivan Epicoco, Lucia Anna Famulari, Paolo Fanciullo, Nicola Frugis, Rino Galluzzo, Alessandro Gigliola, Teodoro Iaia, Salvatore Marcorio, Tiziana Martucci, Francesca Mazza, Cosimo Olimpio, Gilda Pagnozzi, Fabio Palmieri, Francesca Pennetta, Massimo Piazzo, Rino Pierri, Maria Poli, Gianluca Quarta, Carmela Rizziello, Aurelia Roppo, Ernestina Sicilia, Luca Tondi e Bianca Trono

Fratelli d'Italia

Rita Abruzzi, Attilio Augusto, Mario Borromeo, Luciano Cavalera, Antonio Contestabile, Simona Danese, Massimiliano De Noia, Antonella Denotarpietro, Valeria Esposito, Patrizia La Rosa, Laura Laneve, Annamaria Magrì, Monica Marinazzo, Cesare Mevoli, Bruno Micelli, Alessandro My, Sara Nico, Massimiliano Oggiano, Vera Passaseo, Antonio Pisanelli, Roberto Quarta, Francesca Rampino, Roberta Ruggieri, Teresa Santantonio, Maria Scarano, Antonio Spagnolo, Jacopo Sticchi, Piero Strada, Anna Suetta, Mario Tarì, Maria Lucia Vantaggiato, Alessandro Zaccaria

Marchionna Sindaco

Giuseppe Barba, Gianluca Bozzetti, Antonio Bruno, Lucia Capeto, Pino Carletti, Dorina Caroli, Cosimo Carrino, Stefano Ciccarese, Piero Coppola, Nicoletta Cordella, Roberta Crudo, Francesca D'Accico, Lorella Fella, Luigi Gorgoni, Lorenzo Guadalupi, Gabriella Ligorio, Stefano Liuti, Donato Maggi, Daniela Maglie, Fabio Mazzotta, Angela Menga, Antonio Monetti, Davide Musio, Vincenza Passaseo, Erika Dellarovere Paviglianiti, Sara Preite, Valentina Sardano, Ines Scagliarini, Rino Scarano, Fabrizio Scoditti, Marco Vadacca, Roberto Zantonini

Lega

Laura Antelmi, Vito Antonio Arcuti, Annarita Arigliano, Ylenia Capuano, Rocco Matteo De Carlo, Miriana De Milo, Massimiliano Di Cicco, Aldo Di Fiore, Antonella Dormio, Giacomo Gallone, Alessandro Guadalupi, Gina Lazzoi, Federico Marraffa, Maurilio Miceli, Valentina Miceli, Antonio Naccarato, Giuseppe Paglionico, Lidia Penta, Fabio Sergio Pirozzolo, Antonio Puce, Francesco Ribezzi, Monica Romano, Mina Ruggiero, Marianna Santoro, Monica Santoro, Ercole Saponaro, Noemi Savietti, Tommaso Semeraro, Pietro Siliberto, Stefano Tarì, Giovanni Tateo, Salvatore Vaccaro

Partito Repubblicano

Gabriele Antonino, Daniela Aurora Balestra, Antonio Bianco, Giovanni Boellis, Alessandra Bove, Antonio Caputo, Stefania Caravaglio, Stefano Ciucci, Teodoro Cosenti, Roberto Cretì, Manutela Critelli, Antonio D'Autilia, Laura De Salvatore, Cosimo De Vita, Ferruccio Di Noi, Gianmarco Fanciullo, Francesco Giglio, Alessia Lanotte, Francesco Laveneziana, Alessandro Lazzoi, Francesco Maggio, Veronica Mastrogiacomo, Alessandro Miceli, Antonella Ostuni, Marcello Palmisano, Vanessa Ramunno, Vincenzo Sanapo, Sonia Sarli, Cristian Schena, Paolo Schettino, Orsola Tasso, Luana Taurisano

Casa dei moderati

Stefania Barrecchia, Remo Bibba, Samuel Camon, Maurizio Colella, Antonio Colucci, Pamela Curto, Pasquale Dagnello, Gabriella D'Aprile, Antonella De Fazio, Maria De Fazio, Michele Della Rocca, Raffaele De Maria, Cinzia De Simone, Antonio De Virgilio, Irina Dorosenco, Giampiero Epifani, Danilo Ferrari, Antonio Guadalupi, Daniela Guida, Angela Guida, Luciano Loiacono, Ida Manco, Vincenzo Marangio, Edoardo Massafra, Giusepppe Mele, Marina Miggiano, Ezio Taveri, Teodoro Tricarico, Franco Taveri, Enrico De Carlo, Mimmo Fiusco

Candidato sindaco: Pasquale Luperti

Movimento Regione Salento (32)

Elio Aggiano, Antonio Caputo, Francesca Consenti, Monia Cosi, Antonella Del Prete, Giuseppe De Maria, Di Giacomo Deborah, Carmen Di Paola, Katrin Fanizza, Simone Gigliola, Marco Giustizieri, Dino Graziano, Michelangelo Greco, Lele Manni, Daniele Mazzotta, Dalila Miglietta, Mattia Miglietta, Antonino Mileo, Tiziana Montanaro, Giuseppe Morleo, Alessandro Moro, Antonio Nocita, Simone Orfano, Alessandra Parisi, Doretto Piliego, Mario Protopapa, Pino Roma, Simona Tedesco, Rino Torsello, Antonella Brunetti, Dania Caiulo

Uguaglianza Cittadina

Daniele Gorgoni, Cristian Greco, Kevin Ciardo, Giampiero Spinella, Andrea Palazzo, Massimiliano Aiello, Diego Longo, Antonella Leggio Sergio, Giorgio Bungaro, Umberto Ribezzi, Lucia De Luca, Marco Costantini, Punzi Angelo, Angela Roma, Paolo Trovè, Matteo De Gennaro, Davide Ciciriglio, Aksinja Xhoja, Elena Gargaro, Antonella Castellana, Antonio Bozzetti, Silvia Gasparri, Ilaria Attorre, Vilma Ferreira Goncalves, Dario Pellecchia, Doretto Giglio, Salvatore Internò, Matteo Greco, Maria Luisa Perchinenna, Anna Maria Parlante, Angela Paladini, Angela Mazzotta