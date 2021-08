Polemica sull'assegno di fine mandato ai consiglieri regionali: è già possibile richiederlo

L’unica via di uscita per evitare la beffa e un danno da diversi milioni di euro è convocare d’urgenza il Consiglio regionale e abrogare nuovamente il trattamento di fine mandato (Tfm). Il 6 agosto, infatti, l’emendamento approvato all’unanimità dall’Aula lo scorso 27 luglio è stato promulgato, è quindi ormai una legge. Cosa significa? Che sino a quando non verrà abrogato, come chiesto dallo stesso governatore Michele Emiliano , i consiglieri...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati