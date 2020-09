Covid, sale la curva dei contagi: 143 casi positivi (come il 1° aprile) e tre decessi registrati

Ultimo aggiornamento: 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sale la curva dei contagi in Puglia, e i casi raggiungono quota 143 (identico numero a quello registrato lo scorso 1° aprile, in pieno lockdown) su oltre 3500 test effettuati, tre i decessi, due in provincia di Bari e uno in provincia di Taranto.I numeri sono quelli contenuti nel bollettino epidemiologico stilato sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Sono stati registratiper l'infezione da Covid -19 coronavirus e sono stati registrati: 74 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi; 10 in provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 33 in provincia di Taranto, 1 fuori regione, 2 provincia di provenienza non nota.: come detto, due in provincia di Bari e uno in provincia di Taranto.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 331.919 test.4154 sono i pazienti guariti.LEGGI ANCHE: Focolaio in un'azienda ortofrutticola: 78 dipendenti positivi. Il sindaco: «Situazione molto delicata». Regione: al lavoro per bloccare la catena di contagio Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.042, così suddivisi:2209 nella Provincia di Bari;487 nella Provincia di Bat;722 nella Provincia di Brindisi;1452 nella Provincia di Foggia;704 nella Provincia di Lecce;415 nella Provincia di Taranto;50 attribuiti a residenti fuori regione;3 provincia di residenza non nota.: «Il bollettino epidemiologico registra oggi 74 casi di positività al Sars Cov 2- in provincia di Bari di cui 55 fanno riferimento alla attività di sorveglianza del Dipartimento di prevenzione in corso in una azienda di Polignano a Mare. 12 dei casi riscontrati oggi invece - prosegue Sanguedolce - sono contatti stretti di positivi già individuati e sotto sorveglianza, 3 sono rientri dall’estero e altri 4 casi sui quali sono indagini in corso per individuare origine e fattori di rischio».: «Cinque casi sono contatti stretti di positivi registrati nei giorni scorsi e 3 sono casi sintomatici. Su altri 2 casi è in corso indagine epidemiologica a cura del Dipartimento di Prevenzione».: «Dei casi positivi registrati in provincia di Brindisi, due sono contatti stretti di casi già accertati. Il terzo, invece, è una persona che ha manifestato sintomi riconducibili a una infezione da Coronavirus ed è stata sottoposta a tampone su indicazione del medico di medicina generale. Gli altri riguardano l’attività di sorveglianza epidemiologica nell’azienda di Polignano a Mare (Ba)».: «I nuovi casi positivi in provincia di Foggia sono 10. Di questi: 3 sono contatti di casi già noti; 2 sono persone rintracciate durante l'attività di screening; 2 sono cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; 3 sono le persone sintomatiche individuate grazie alla segnalazione dei medici di medicina generale».«Dei casi registrati oggi dalla Asl Lecce, uno è un contatto stretto di un caso già noto e due sono stati accertati con il consueto screening che viene eseguito all’accesso al pronto soccorso».: «Dei 33 casi Covid, attribuiti per residenza a Taranto, 16 sono relativi all’indagine epidemiologica nell’azienda di Polignano a Mare (Ba). Altri casi sono relativi ad una RSA già oggetto di focolaio; altri ancora sono casi di contatti positivi riscontrati a seguito di indagine epidemiologica del Dipartimento di Prevenzione; altri, infine, sono casi positivi che sono stati rilevati grazie all’azione di triage svolta dai medici di medicina generale o dalle Usca».