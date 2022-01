Covid, in Puglia 8.759 nuovi contagi e 15 morti. Positivi più di 13 tamponi su 100

In leggera flessione rispetto a ieri la curva dei contagi in Puglia: i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 8.759 (ieri erano 12.751) a fronte di 67.736 tamponi processati (ieri erano 95.198). Stabile il tasso di posività dei test processati che si attesta al 13.3%. Di contro il bollettino epidemioplogico regionale continua a far registrare un numero di decessi significativo: sono 15 le vittime nelle ultime ventiquattro ore (ieri in Puglia si contavano 18 morti).

Delle 122.990 persone attualmente positive, 685 sono ricoverate in area non critica (ieri 714) e 61 in terapia intensiva (ieri erano 67). La provincia più colpita è quella di Bari con 2.717 nuovi casi in un giorno. Segue Lecce con 1.618 nuovi contagi. Nella provincia Barletta-Andria-Trani sono 923, in provincia di Brindisi 802, in quella di Foggia 1446 e nel Tarantino sono 1.148.