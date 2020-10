Puglia, nuovo picco di positivi: 248. Boom a Bari, un decesso a Taranto. Sotto osservazione scuole e Rsa

È di nuovo record di nuovi casi giornalieri positivi al Covid-19 oggi in Puglia. Dopo i 196 di ieri oggi si è raggiunto un nuovo picco mai raggiunto dall'inizio della epidemia: 248. Anche il numero di test si è mantenuto alto: oggi 4754 tamponi, ieri 4822 (qui il bollettino completo).

Si è registrato un decesso in provincia di Taranto mentre ieri non ne erano stati rilevati. Il numero complessivo di morti sale a 604. Questi i dati salienti del bollettino epidemiologico quotidiano sul coronavirus stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

Dei 248 casi positivi, 175 sono in provincia di Bari, 15 in provincia Bat, 3 in provincia di Brindisi, 27 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 440.278 test. 4929 sono i pazienti guariti. 3334 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.867, così suddivisi:

3600 nella Provincia di Bari;

799 nella Provincia di Bat;

789 nella Provincia di Brindisi;

2121 nella Provincia di Foggia;

849 nella Provincia di Lecce;

643 nella Provincia di Taranto;

64 attribuiti a residenti fuori regione;

2 provincia di residenza non nota.

LE DICHIARAZIONI DEI MANAGER ASL

“I casi di positività registrati oggi in provincia di Bari sono riferiti per la maggior parte a contatti stretti di positivi già tracciati in precedenza - spiega il direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce - Il dipartimento di prevenzione ha poi individuato una serie di cluster: si tratta di istituti scolastici tra Bari e provincia, una Residenza sanitaria per anziani, una casa di cura privata e un gruppo di stranieri presenti sul territorio".

Aggiornamento sul "Don Uva" di Foggia: “Il numero complessivo – ha spiegato il DG della Asl Foggia, Vito Piazzolla - delle positività registrate presso la sede foggiana del “Don Uva” è ad oggi di 35 ospiti e 37 operatori”.

