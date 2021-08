Puglia, leggero calo dei casi covid: 144 in un giorno. Un decesso

Contagi in leggero calo in Puglia. In 24 ore i nuovi casi covid sono 144 su oltre 5mila tamponi. La Bat la privincia con più casi. Un decesso registrato.

Secondo il bollettino della Regione Puglia stilato sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 9 agosto 2021 in Puglia, sono stati registrati 5504 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 144 casi positivi: 21 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia BAT, 19 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota.

E’ stato registrato 1 decesso, in provincia BT.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.996.355 test.

247.784 sono i pazienti guariti.

3.442 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257.900 così suddivisi:

96.209 nella Provincia di Bari;

26.179 nella Provincia di Bat;

20.336 nella Provincia di Brindisi;

45.765 nella Provincia di Foggia;

28.155 nella Provincia di Lecce;

39.955 nella Provincia di Taranto;

879 attribuiti a residenti fuori regione;

425 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 9.8.2021 è disponibile al link: QAGzr

Le dosi simministrate

Sono 4.988.422 le dosi di vaccino anti Covid somministrate sino ad oggi in Puglia, dato aggiornato alle ore 17. Si tratta del 97.7% di quelle ricevute dalla struttura commissariale nazionale per l'emergenza, cioè 5.103.521. Il 10 agosto, a Torremaggiore, in provincia di Foggia, è in programma l'iniziativa «Vaccinazioni sotto le stelle»: l'hub vaccinale, allestito nella palestra «Di Pumpo», la sera di San Lorenzo sarà aperto anche dalle ore 20 alle 23 con accesso libero. Disponibili 200 dosi di vaccino. In provincia di Bari l'81% della popolazione residente ha ricevuto almeno una dose di vaccino, ed è salito al 68% il dato di quanti oggi hanno completato l'intero ciclo vaccinale.