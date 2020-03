Mascherine e gel igienizzanti, il caso dei prezzi schizzati alle stelle. E a Brindisi un consigliere pubblica gli scontrini

Ultimo aggiornamento: 19:46

L’attesa per comprare una mascherina di protezione respiratoria in una farmacia di Brindisi e provincia si aggira intorno ai due, tre giorni. Tantissime anche le richieste per cercare di soddisfare, attraverso una spedizione postale, parenti e amici che vivono nelle “zone rosse” del Paese. L’acquisto, infatti, avviene solo su prenotazione. Ultimamente, proprio in seguito a una grande richiesta di mascherine, il costo medio (per ogni singola confezione) è di almeno 8 euro. Ma qual è quella giusta da indossare? Di sicuro, non quella che una signora brindisina ha acquistato l'altra mattina in una farmacia cittadina al costo di 14 euro (ma a Lecce un professionista spiega di averne comprata una più semplice, in farmacia, al prezzo esorbitante di 7,50 euro, «e la farmacista ha avuto pure da ridire», trasecola l'interessato, mentre in provincia lo stesso tipo di prodotto avrebbe raggiunto anche ritocchi più consistenti). Un vero salasso in cambio di un prodotto da ferramenta, come la stessa cliente ha dichiarato (con tanto di scontrino in mano) in un post finito sui social.«Mi hanno detto in farmacia - ha raccontato la donna - che la colpa è dello Stato. Poi ci dicono che bisogna essere collaborativi». Purtroppo, la mascherina antipolvere (del genere a “conchiglia”) venduta ieri mattina in quella farmacia non apparteneva a quelle consigliate dall’Organizzione mondiale della sanità. Quelle da usare, infatti, sono le mascherine “Ffp2” e “Ffp3”, che hanno un’efficacia filtrante che varia tra il 92 e il 98%. In pratica, tutte le altre mascherine in commercio non servono a nulla.Ieri da Brindisi un caso, lanciato dal consigliere comunale Massimiliano Oggiano, capogruppo di Fratelli d'Italia, sposta l'attenzione su un gel igienizzante per le mani. Acquistato - scontrini alla mano - in farmacia a 25 euro e in un discount a 9,90 euro, stesso formato, stessa marca, stesso tutto e solo due giorni di differenza l'uno dall'altro (come testimoniano le foto postate dal consigliere, e qui riprese nell'immagine ricostruita in apertura di servizio). Tutti casi portati all'attenzione delle autorità competenti.