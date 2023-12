Nuova Irpef, le tre aliquote 2024: il confronto con il 2023 e quanto si risparmia (fino a 260 euro). Le simulazioni

Nuova Irpef, si passa da quattro a tre aliquote. Il Cdm ha approvato in via definitiva il decreto legislativo relativo alla riforma dell’Irpef, in attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale (Legge n 111/2023). Di fatto viene confermato quanto già annunciato dal testo approvato preliminarmente in merito alle tre aliquote Irpef per il solo anno 2024, con piccole modifiche sulle detrazioni. Per il periodo d'imposta 2024, si passa da quattro a tre aliquote, così applicate:

23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;

35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.