Puglia: calo dei nuovi positivi (zero a Lecce). A Pasqua il sorpasso: i guariti (+28) superano per numero i deceduti. Soleto: fiori per le 12 vittime

Emergenza coronavirus : in forte calo la curva dei contagi. L'incremento giornaliero scende di nuovo sotto il 3% (per l'esattezza, è il, secondo miglior risultato dall'inizio della pandemia). Ma la notizia del giorno è il sorpasso dei numeri che fanno sperare su quelli tragici. In altre parole, a Pasqua l'evento tanto atteso: i guariti superano per numero i deceduti,contro, con un deciso balzo dei pazienti dimessi rispetto al giorno prima. Al di là dell'ottimismo, da rispettare fino in fondo e con scrupolo tutte le misure di distanziamento sociale e di cautela: i dati positivi ne sono il riflesso diretto. Un motivo in più per tenere duro. Anche perché il totale dei contagi, dall'inizio dell'emergenza, è ora a quota 2.989, il che vuol dire che nelle prossime 24 ore sarà superata la soglia dei tremila casi: un numero elevatissimo.Nel dettaglio, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano , sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro , informa che oggi domenica 12 aprile 2020, in Puglia, sono stati registrati 1510 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi, pari al 5,63% (terzo risultato migliore di sempre), così suddivisi:8 nella Provincia di Bari;36 nella Provincia Bat;24 nella Provincia di Brindisi;15 nella Provincia di Foggia;0 nella Provincia di Lecce;3 nella Provincia di Taranto;(1 caso di cittadino fuori regione non attribuito ieri è stato attribuito oggi)Sono stati registrati oggi 7 decessi: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia Taranto, 1 fuori regione.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 30.973 test.Sono 277 i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.989 così divisi:921 nella Provincia di Bari;296 nella Provincia di Bat;358 nella Provincia di Brindisi;739 nella Provincia di Foggia;418 nella Provincia di Lecce;221 nella Provincia di Taranto;24 attribuiti a residenti fuori regione;12 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provinciaSOLETO: L'OMAGGIO FLOREALE NELLA RSA. 12 LE VITTIME E 90 CONTAGIUn omaggio floreale alla residenza sanitaria assistenziale La Fontanella di Soleto, nella cerimonia a cui hanno preso parte il sindaco Graziano Vantaggiato, la Protezione civile Ner e la polizia locale. Un gesto per ricordare la residenza dove il coronarivurs ha colpito con maggiore virulenza: 12 anziani deceduti, 90 contagiati (su 93 ospiti) ed anche 14 fra infermieri ed operatori socio sanitari risultati positivi al tampone. Un omaggio per un futuro migliore, un futuro di vita, quello che ha voluto lasciare il primo cittadino in occasione della Pasqua. A breve i pochi ospiti rimasti saranno trasferiti nell'ospedale di San Cesario dove vengono curati i casi più lievi. Pendono intanto le inchieste della Procura di Lecce e del ministero della Salute per individuare le eventuali responsabilità della totale mancanza di assistenza nei giorni del 25 e del 26 marzo messa in luce dagli esposti presentati dai parenti. L'autorità giudiziaria indaga per abbandono di persone incapaci ed omicidio colposo nel fascicolo del pubblico ministero Alberto Santacatterina e dei carabinieri del Nas che sta valutando anche se iscrivere o meno l'ipotesi di reato di diffusione di una epidemia. La direzione della rsa ha depoistato, con gli avvocati Giuseppe e Michele Bonsegna, una memoria difensiva di 20 pagine.