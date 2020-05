Covid, un altro buon risultato per la Puglia: zero decessi e i guariti superano ancora una volta gli attualmente positivi. Sette i nuovi casi

Ultimo aggiornamento: 15:13

Continua la buona performance della regione Puglia. Nella giornata di oggi (21 maggio) non si registra alcun decesso e ancora una volta il numero dei guariti supera quello degli attualmente positivi.I numeri, ancora una volta, sono resi noti dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia, stilato in base alle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Oggi in Puglia, sono stati registratiper l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivicasi, così suddivisi:4 nella Provincia di Bari;0 nella Provincia Bat;2 nella Provincia di Brindisi;1 nella Provincia di Foggia;0 nella Provincia di Lecce;0 nella Provincia di Taranto.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 97.589 test.SonoIl totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.413 così divisi:1.447 nella Provincia di Bari;382 nella Provincia di Bat;637 nella Provincia di Brindisi;1.132 nella Provincia di Foggia;509 nella Provincia di Lecce;276 nella Provincia di Taranto;28 attribuiti a residenti fuori regione;2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.Un caso relativo alla provincia Bat è stato eliminato dal database.