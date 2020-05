Puglia, i numeri tornano a scendere: 11 nuovi contagi e due decessi. Impennata dei guariti che sfonda quota 1000

Torna a scendere il numero dei nuovi casi positivi da coronavirus in Puglia che dai 49 di ieri (giovedì 7 maggio) passa a 11 per un incremento giornaliero pari a 0,26%, tra i migliori risultati nelle utlime settimane. Mentre si registra in assoluto il miglior rapporto positivi/tamponi 0,57%.

Scendono tutti i valori relativi ai casi in isolamento, al numero dei pazienti ricoverati e gli attualmente positivi (ora 2733, quasi duecento in meno rispetto a cinque giorni fa). Ulteriore impennata dei guariti, ora a quota 1080. Due invece i decessi, uno nella provincia di Bari e uno in quella della Bat. Zero nelle altre province pugliesi.

I numeri dell'andamento del contagio sono quelli contenuti nel bollettino della Regione Puglia stilato sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro: nella giornata di oggi sono stati registrati 1.928 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 11 casi, così suddivisi:



5 nella Provincia di Bari;

0 nella Provincia Bat;

0 nella Provincia di Brindisi;

5 nella Provincia di Foggia;

1 nella Provincia di Lecce;

0 nella Provincia di Taranto.



Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Bat.



Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 74.724 test.

Sono 1.080 i pazienti guariti.

2.733 sono i casi attualmente positivi.



Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.256 così divisi:

1.371 nella Provincia di Bari;

380 nella Provincia di Bat;

600 nella Provincia di Brindisi;

1.103 nella Provincia di Foggia;

503 nella Provincia di Lecce;

270 nella Provincia di Taranto;

28 attribuiti a residenti fuori regione;

1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

