«Conteggi sbagliati per il concorso in Regione». Il Tar accoglie il ricorso di una candidata

Arriva la prima sentenza del Tar, favorevole a una ricorrente, nella vicenda dei ricorsi relativi ai concorsi per l’assunzione di professionisti della categoria D all’interno di Regione Puglia. Sono numerose le cause pendenti davanti al tribunale di Bari perché molti concorrenti contestano la mancata attribuzione di un punteggio superiore per il possesso di una laurea magistrale. In molti casi, è stata disposta l’integrazione del contradditorio ma ieri il Tar del capoluogo, con una sentenza pubblicata ieri, ha accolto il ricorso di una delle partecipanti al concorso, difesa dagli avvocati Michele Perrone, Angelo Michele Benedetto e Savino Tatoli.

La ricostruzione

E, per effetto, annulla l'art. 7 del bando di concorso ,la determina dirigenziale di approvazione verbali e la graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori e i verbali della Commissione esaminatrice nei quali sono stati valutati i titoli di studio aggiuntivi dei concorrenti, nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente il punteggio di 25,25.

Uno dei ricorrenti, insomma, incassa la prima vittoria. Anche se, nelle scorse settimane, da via Gentile hanno assicurato che l’ente non sarebbe soccombente. Lo aveva spiegato il direttore del dipartimento Personale e organizzazione Ciro Imperio nel corso dell'audizione in II commissione consiliare richiesta dal presidente Antonio Tutolo. Il dirigente aveva chiarito che le ultime ordinanze del Tar hanno solo una valenza procedurale e servono per l'integrazione del contraddittorio. Proseguendo sullo stato dei contenziosi Imperio aveva riferito che "una decina di ricorsi sono stati ritenuti improcedibili. Uno è stato rigettato nel merito delle prove". "In tre casi - ha spiegato inoltre - i ricorsi nei quali si chiedeva il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo per la laurea specialistica o magistrale sono stati rigettati. Un altro ricorso di sei candidati è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese dei ricorrenti". Eppure la sentenza di ieri del Tar riconosce le ragioni di chi reclama un punteggio maggiore. Non è escluso possa scatenare un effetto valanga.